Сунак домагатиметься більшої підтримки України на міжнародних самітах наступного тижня

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак підштовхуватиме інших світових лідерів до надання більшої підтримки Україні, коли він візьме участь у міжнародних самітах наступного тижня.

Про це повідомили у офісі глави британського уряду, пише "Європейська правда".

Сунак у вівторок вирушить до Ісландії, щоб зустрітися з іншими європейськими лідерами, які беруть участь у саміті Ради Європи.

Потім він полетить до Токіо, щоб оголосити про співпрацю з Японією в галузі оборони та технологій, а потім зустрінеться з лідерами інших країн "Групи семи" (G7) в Хіросімі.

На саміті G7 Сунак наполягатиме на більшій допомозі Україні, у той час як вона готується до загострення військових дій проти Росії, заявили на Даунінг-стріт

"Цього тижня прем'єр-міністр Ріші Сунак здійснить насичений тур міжнародних зустрічей з метою стимулювання економічного зростання та інвестицій у Великій Британії, посилення підтримки України та вирішення критичних глобальних проблем, таких як нелегальна міграція", – повідомили в офісі Сунака.

Британія в четвер стала першою країною, яка почала постачати Україні крилаті ракети великої дальності.

У суботу Німеччина оголосила про надання 2,7 мільярда євро військової допомоги Україні.