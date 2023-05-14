Шольц: Без вывода войск РФ разговору о мире не быть 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вывод российских войск является необходимым условием для установления мира в Украине.

Об этом Шольц заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в воскресенье, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украина готова к миру, но Украина, вполне понятно и оправдано, хочет, чтобы это не означало какое-то замораживание войны и диктат со стороны России. Речь идет об империалистическом, агрессивном нападении на украинскую территорию, и поэтому мир и безопасность Европы находятся под угрозой", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что говорить о мире необходимо, исходя из мирного предложения украинского президента.

"Но Россия должна вывести свои войска, потому что без этого вообще не о чем начать говорить", – добавил Шольц.

Канцлер заверил Украину в продолжении поддержки Германии. "Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется", – сказал он отметив, что сейчас Германия предоставила помощи Украине на 17 миллиардов евро.

Зеленский на брифинге отметил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинской войны.

Он также заявил, что верит в успех "коалиции истребителей" на фоне своих визитов в европейские столицы.