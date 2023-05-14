Шольц: Без виведення військ РФ розмові про мир не бути
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.
Про це Шольц заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в неділю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Україна готова до миру, але Україна, цілком зрозуміло і виправдано, хоче, щоб це не означало якесь замороження війни і диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний, агресивний напад на українську територію, і тому мир і безпека Європи перебувають під загрозою", – сказав Шольц.
Він наголосив, що говорити про мир необхідно, виходячи з мирної пропозиції українського президента.
"Але Росія має вивести свої війська, тому що без цього взагалі немає про що почати говорити" – додав Шольц.
Канцлер запевнив Україну в продовженні підтримки Німеччини. "Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", – сказав він зазначивши що наразі Німеччина надала допомоги Україні на 17 мільярдів євро.
Зеленський на брифінгу зауважив, що цього року настав час визначати завершення російсько-української війни.
Він також заявив, що вірить в успіх "коаліції винищувачів" на тлі своїх візитів до європейських столиць.