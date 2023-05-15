В Латвии языковая комиссия рекомендовала называть российский Калининград историческим названием

Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала употреблять в латышском языке для обозначения российского Калининграда его историческое балтийское или германское название.

Как сообщает "Европейская правда", 15 мая комиссия разместила соответствующее объявление.

"Экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое германское название Кенигсберг вместо русского названия "Калининград" для обозначения соответствующего российского эксклава", – говорится в тексте.

Глава МИД Латвии уже прокомментировал решение комиссии короткой фразой "Итак, Караляучи".

Напомним, на днях с аналогичной инициативой выступили депутаты литовского Сейма, предложив в литовском языке называть Калининград Караляучюсом.

Толчком для этого стало решение польской комиссии стандартизации географических названий за пределами Польши, которая рекомендовала называть Калининград польским названием Крулевец.