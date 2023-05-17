Новое базовое соглашение с Украиной может быть заключено в этом году - МИД Польши

Польша надеется на заключение нового двустороннего договора о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве с Украиной до конца 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы хотим, чтобы это произошло еще в этом году", – сказал представитель польской дипломатии.

Ясина указал, что польская сторона стремится заключить далеко идущий договор, который "превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик".

Напомним, во время визита Владимира Зеленского президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.

"Сейчас мы работаем над новым договором. Мы верим, что вскоре сможем заключить такой договор между нашими странами. Мы хотим иметь две страны, которые хорошо сотрудничают, которые относятся друг к другу с уважением, братской, соседской любовью", – сказал он тогда.

Последний раз договор о добрососедстве Украина и Польша заключали в 1992 году.

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