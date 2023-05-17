Нова базова угода з Україною може бути укладена цього року – МЗС Польщі

Польща сподівається на укладання нового двостороннього договору про добросусідство, дружні відносини і співробітництво з Україною до кінця 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі "Укрінформу" заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

"Ми маємо намір підписати оновлений основний договір, щойно обидві сторони завершать роботу над його змістом. Ми прагнемо, щоб це сталося ще в цьому році", – сказав представник польської дипломатії.

Ясіна вказав, що польська сторона прагне укласти далекосяжний договір, який "перетворить наші відносини на справді стратегічні, поглибить наше партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств, і відкриє двері для розвитку обох економік".

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

"Зараз ми працюємо над новим договором. Ми віримо, що незабаром зможемо укласти такий договір між нашими країнами. Ми хочемо мати дві країни, які добре співпрацюють, які ставляться одна до одної з повагою, братською, сусідською любов'ю", – сказав він тоді.

Востаннє договір про добросусідство Україна й Польща укладали у 1992 році.

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