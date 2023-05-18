Самый долговременный член Еврокомиссии объявил о предстоящей отставке

Австрийский комиссар ЕС по вопросам бюджета Йоханнес Хан объявил о своей предстоящей отставке после более десяти лет работы в Брюсселе.

Об этом пишет издание Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Хан, старейший по возрасту член Еврокомиссии, объявил о своей отставке в интервью австрийской прессе.

"В конце октября следующего года, то есть в конце этого мандата, я уйду в отставку. К тому времени я, конечно, буду продолжать работать с полной отдачей – в моем ведомстве еще многое предстоит сделать. Но трех успешных сроков на посту достаточно", – сказал Хан в интервью Salzburger Nachrichten.

Вена отправила Хана в Брюссель после европейских выборов 2009 года, а через пять лет его снова выдвинули в члены Еврокомиссии от Австрии.

65-летний Хан, который сейчас отвечает за бюджет и государственных служащих, во время своих первых двух сроков отвечал за расширение ЕС и за региональную политику.

Кроме того, Хан является одним из десяти вице-президентов крупнейшей европейской партийной семьи, Европейской народной партии.

Потенциальным преемником Хана в Еврокомиссии станет австрийский министр по вопросам ЕС Каролина Эдтштадлер.

Напомним, следующие выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года. Срок действующей Еврокомиссии продолжается до 31 октября 2024 года.