Найдовготриваліший член Єврокомісії оголосив про майбутню відставку

Австрійський комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган оголосив про свою майбутню відставку після понад десяти років роботи в Брюсселі.

Про це пише видання Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Ган, найстарший за віком член Єврокомісії, оголосив про свою відставку у інтерв’ю австрійській пресі.

"Наприкінці жовтня наступного року, тобто наприкінці цього мандату, я піду у відставку. До того часу я, звичайно, продовжуватиму працювати з повною віддачею – в моєму відомстві ще багато чого треба зробити. Але трьох успішних термінів на посаді достатньо", – сказав Ган в інтерв'ю Salzburger Nachrichten.

Відень відправив Гана до Брюсселя після європейських виборів 2009 року, а через п'ять років його знову висунули у члени Єврокомісії від Австрії.

65-річний Ган, який зараз відповідає за бюджет і державних службовців, під час своїх перших двох термінів відповідав за розширення ЄС та за регіональну політику.

Крім того, Ган є одним з десяти віцепрезидентів найбільшої європейської партійної сім'ї, Європейської народної партії.

Потенційним наступником Гана у Єврокомісії стане австрійська міністерка з питань ЄС Кароліна Едтштадлер.

Нагадаємо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року. Термін чинної Єврокомісії триває до 31 жовтня 2024 року.