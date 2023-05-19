Укр Рус Eng

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку "коалиции истребителей"

Пятница, 19 мая 2023, 19:17

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность американскому лидеру Джо Байдену за поддержку "международной коалиции истребителей".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую историческое решение США и президента Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе", – написал глава государства в Twitter.

Также президент добавил, что рассчитывает "обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", чем фактически подтвердил свое личное участие во встрече лидеров "Группы семи" в Японии.

По данным СМИ, президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Японии подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Война с РФ