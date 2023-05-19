Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку "коалиции истребителей"

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность американскому лидеру Джо Байдену за поддержку "международной коалиции истребителей".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую историческое решение США и президента Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе", – написал глава государства в Twitter.

Также президент добавил, что рассчитывает "обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", чем фактически подтвердил свое личное участие во встрече лидеров "Группы семи" в Японии.

Вітаю історичне рішення США та @POTUS підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту #G7 у Хіросімі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

По данным СМИ, президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Японии подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины.