Зеленський подякував Байдену за підтримку "коаліції винищувачів"

Президент Володимир Зеленський висловив подяку американському лідеру Джо Байдену за підтримку "міжнародної коаліції винищувачів".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю історичне рішення США та президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі", – написав голова держави у Twitter.

Також президент додав, що розраховує "обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", чим фактично підтвердив свою особисту участь у зустрічі лідерів "Групи семи" в Японії.

Вітаю історичне рішення США та @POTUS підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту #G7 у Хіросімі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" в Японії підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України.