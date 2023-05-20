Зеленский встретился с Мелони на полях G7: говорили и о подготовке летчиков

Президент Владимир Зеленский в субботу, находясь в Японии для участия в саммите стран "Группы семи", провел встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению Офиса президента, Зеленский и Мелони обсудили двусторонние отношения, в частности оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии.

"Президент Украины отметил необходимость совершенствования способности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", – говорится в сообщении.

В свою очередь офис премьера Италии подтвердил факт встречи Мелони и Зеленского, не приведя дополнительных подробностей.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

Он уже провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком.

В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".