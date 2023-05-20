Зеленский встретился с Мелони на полях G7: говорили и о подготовке летчиков
Суббота, 20 мая 2023, 13:44
Президент Владимир Зеленский в субботу, находясь в Японии для участия в саммите стран "Группы семи", провел встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Согласно сообщению Офиса президента, Зеленский и Мелони обсудили двусторонние отношения, в частности оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии.
"Президент Украины отметил необходимость совершенствования способности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", – говорится в сообщении.
В свою очередь офис премьера Италии подтвердил факт встречи Мелони и Зеленского, не приведя дополнительных подробностей.
Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".
Он уже провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком.
В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".