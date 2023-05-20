Зеленський зустрівся з Мелоні на полях G7: говорили і про підготовку льотчиків

Президент Володимир Зеленський у суботу, перебуваючи в Японії для участі в саміті країн "Групи семи", провів зустріч із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням Офісу президента, Зеленський і Мелоні обговорили двосторонні відносини, зокрема оборонну та політичну підтримку України з боку Італії.

"Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів",– йдеться в повідомленні.

Своєю чергою офіс прем’єрки Італії підтвердив факт зустрічі Мелоні й Зеленського, не навівши додаткових подробиць.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком.

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".