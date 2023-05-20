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Премьер Италии досрочно уедет с саммита G7 из-за разрушительных наводнений на родине

Суббота, 20 мая 2023, 18:12

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони решила досрочно вернуться домой с саммита государств "Группы семи" в Японии в связи с масштабными наводнениями, которые наиболее поразили север страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Из-за необходимости раньше вернуться в Италию Мелони перенесла итоговую пресс-конференцию на вечер субботы, после чего отправится, чтобы "внимательно следить за чрезвычайной ситуацией" в Эмилии-Романьи.

Накануне ANSA сообщила, что премьер Италии рассказала другим лидерам G7 о ситуации в стране. В Twitter она поблагодарила за "солидарность с Италией и людьми, пострадавшими от наводнения".

Наводнения в северной итальянской области Эмилия-Романья уже унесли жизни по меньшей мере четырнадцати человек и нанесли ущерб на миллиарды евро, заявил глава Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.

Область на севере Италии уже второй раз страдает от непогоды. По словам метеорологов, сильные дожди пошли после многомесячной засухи, которая высушила землю, уменьшив ее способность поглощать воду.

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Италия G7 (группа семи)