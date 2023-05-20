Премьер Италии досрочно уедет с саммита G7 из-за разрушительных наводнений на родине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони решила досрочно вернуться домой с саммита государств "Группы семи" в Японии в связи с масштабными наводнениями, которые наиболее поразили север страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Из-за необходимости раньше вернуться в Италию Мелони перенесла итоговую пресс-конференцию на вечер субботы, после чего отправится, чтобы "внимательно следить за чрезвычайной ситуацией" в Эмилии-Романьи.

Накануне ANSA сообщила, что премьер Италии рассказала другим лидерам G7 о ситуации в стране. В Twitter она поблагодарила за "солидарность с Италией и людьми, пострадавшими от наводнения".

Desidero ringraziare i leader del G7 e i partner di più Nazioni che in queste ore stanno esprimendo parole di solidarietà all'Italia e alle popolazioni colpite dall'alluvione. La vostra vicinanza è un segno tangibile della nostra coesione nei difficili momenti. Grazie. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2023

Наводнения в северной итальянской области Эмилия-Романья уже унесли жизни по меньшей мере четырнадцати человек и нанесли ущерб на миллиарды евро, заявил глава Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.

Область на севере Италии уже второй раз страдает от непогоды. По словам метеорологов, сильные дожди пошли после многомесячной засухи, которая высушила землю, уменьшив ее способность поглощать воду.