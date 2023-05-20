Прем’єрка Італії достроково поїде із саміту G7 через руйнівні повені на батьківщині

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вирішила достроково повернутись додому із саміту держав "Групи семи" в Японії у зв’язку з масштабними повенями, що найбільш уразили північ країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Через необхідність раніше повернутись до Італії Мелоні перенесла підсумкову пресконференцію на вечір суботи, після чого вирушить, аби "уважно стежити за надзвичайною ситуацією" в Емілії-Романьї.

Напередодні ANSA повідомила, що прем’єрка Італії розповіла іншим лідерам G7 про ситуацію в країні. У Twitter вона подякувала за "солідарність із Італією та людьми, що постраждали від повені".

Desidero ringraziare i leader del G7 e i partner di più Nazioni che in queste ore stanno esprimendo parole di solidarietà all'Italia e alle popolazioni colpite dall'alluvione. La vostra vicinanza è un segno tangibile della nostra coesione nei difficili momenti. Grazie. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2023

Повені у північній італійській області Емілія-Романья вже забрали життя щонайменше чотирнадцяти людей і завдали збитків на мільярди євро, заявив голова Емілії-Романьї Стефано Боначчіні.

Область на півночі Італії вже вдруге потерпає від негоди. За словами метеорологів, сильні дощі пішли після багатомісячної посухи, яка висушила землю, зменшивши її здатність поглинати воду.