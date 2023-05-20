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Прем’єрка Італії достроково поїде із саміту G7 через руйнівні повені на батьківщині

Субота, 20 травня 2023, 18:12

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вирішила достроково повернутись додому із саміту держав "Групи семи" в Японії у зв’язку з масштабними повенями, що найбільш уразили північ країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Через необхідність раніше повернутись до Італії Мелоні перенесла підсумкову пресконференцію на вечір суботи, після чого вирушить, аби "уважно стежити за надзвичайною ситуацією" в Емілії-Романьї.

Напередодні ANSA повідомила, що прем’єрка Італії розповіла іншим лідерам G7 про ситуацію в країні. У Twitter вона подякувала за "солідарність із Італією та людьми, що постраждали від повені".

Повені у північній італійській області Емілія-Романья вже забрали життя щонайменше чотирнадцяти людей і завдали збитків на мільярди євро, заявив голова Емілії-Романьї Стефано Боначчіні.

Область на півночі Італії вже вдруге потерпає від негоди. За словами метеорологів, сильні дощі пішли після багатомісячної посухи, яка висушила землю, зменшивши її здатність поглинати воду.

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Італія G7 (група семи)