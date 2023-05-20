В горах Швейцарии разбился туристический самолет, есть погибшие

Самолет с туристами потерпел крушение в швейцарских горах у границы с Францией в субботу утром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом первым сообщил швейцарский телеканал RTN.

По данным СМИ, самолет разбился в гористой местности в районе общины Ле-Пон-де-Мартель, что в кантоне Невшатель у французской границы.

Авария произошла в субботу утром около 10:20 по местному времени. Представитель кантональной полиции подтвердил RTN, что несколько человек погибли.

Сколько именно пассажиров были на самолете, пока не объявлялось. На месте падения самолета работают спасатели, полиция и следователи, территория временно закрыта для посещения.

Позже информацию об аварии в комментарии агентству Keystone-SDA подтвердил пресс-секретарь полиции кантона Невшатель Жорж-Андре Лозуе.

Он отказался приводить подробности, отметив, что сначала правоохранители хотят сообщить об аварии семье погибших. Официальное заявление будет опубликовано ближе к вечеру субботы, отметил Лозуэ.

Прогноз погоды на субботу в Невшателе предсказывал облачность, но без сильного ветра.