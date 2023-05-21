Самолеты миссии НАТО временно будут базироваться в Латвии вместо Эстонии

Самолеты НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, временно будут базироваться на базе Лиелварде в Латвии.

Об этом сообщила журналистам в Риге в воскресенье, 21 мая, министр обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Она отметила, что на базе Эмари в Эстонии запланированы ремонтные работы, поэтому уже в следующем году Германия будет осуществлять патрулирование с базы Лиелварде.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь сообщил, что база Эмари уже десять лет используется для патрулирования воздушного пространства стран Балтии, и сейчас база нуждается в ремонте. Сейчас проводятся закупки, а работы планируется начать следующей весной, но реконструкция займет примерно 6-8 месяцев.

Хотя база ВВС Лиелварде не использовалась специально для проведения миссий воздушного патрулирования НАТО, она соответствует всем стандартам альянса. До сих пор Лиелварде регулярно принимала самолеты всех типов стран-союзников НАТО, будь то вертолеты, крупногабаритные грузовые самолеты или истребители пятого поколения, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Уже сообщалось, что на этой неделе министры обороны стран Балтии договорились о значительном увеличении поддержки со стороны принимающей страны тем союзникам по НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в небе стран Балтии.

Это обязательство было подкреплено подписанием нового совместного соглашения о распределении расходов на размещение патрулей НАТО в воздушном пространстве.

Члены НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в Альянс. С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы Шяуляй в Литве, но с 2014 года миссия поддержки также осуществляется с базы Эмари в Эстонии.

Как сообщалось, Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T немецкого производства.