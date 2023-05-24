Ле Пен: В Крыму состоялся "свободный референдум"

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в очередной раз заявила, что так называемый референдум в Крыму в 2014 году, после которого Россия аннексировала полуостров вопреки нормам международного права, был законным.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом Ле Пен заявила в среду на слушаниях по вопросам иностранного вмешательства в Национальном собрании Франции.

По словам лидера французских ультраправых, "Крым был российским в течение двух веков, а украинским – в течение 60 лет, подаренных диктатором, к тому же по прихоти".

"И как абсолютная защитница референдума, я считала, что жители Крыма свободно выразили свое мнение, проголосовав за присоединение к России. Я это говорила во время референдума по Крыму, я это говорю и сегодня", – добавила она.

💬 "La Crimée a voulu être rattachée à la Russie"



Auditionnée à l'Assemblée sur le prêt russe du RN, Marine Le Pen reconnaît le référendum organisée en Crimée en 2014 pic.twitter.com/GR0Jca7Oys — BFMTV (@BFMTV) May 24, 2023

Ле Пен также заявила, что сама была в Крыму – что является нарушением украинского законодательства, где "видела многих людей и смогла увидеть, что он (Крым – ред.) действительно чувствовал себя гораздо глубже привязанным к России, чем к Украине".

Лидер "Национального объединения" последовательно поддерживала противоправную аннексию части территории Украины, однако в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, вдруг заявила, что Москва "нарушила украинский суверенитет".

Доподлинно неизвестно, запретили ли Ле Пен въезд в Украину из-за посещения Крыма. Этот шаг обсуждался в начале 2017 года, но в итоге в СБУ сообщили, что "по результатам оценки всей информации и мнений ведомств" запрет решили не применять.