Ле Пен: У Криму відбувся "вільний референдум"

Лідерка партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен укотре заявила, що так званий референдум у Криму у 2014 році, після якого Росія анексувала півострів усупереч нормам міжнародного права, був законним.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це Ле Пен заявила в середу на слуханнях із питань іноземного втручання у Національних зборах Франції.

За словами лідерки французьких ультраправих, "Крим був російським протягом двох століть, а українським – протягом 60 років, подарованих диктатором, до того ж за примхою".

"І як абсолютна захисниця референдуму, я вважала, що жителі Криму вільно висловили свою думку, проголосувавши за приєднання до Росії. Я це казала під час референдуму щодо Криму, я це кажу й сьогодні", – додала вона.

💬 "La Crimée a voulu être rattachée à la Russie"



Auditionnée à l'Assemblée sur le prêt russe du RN, Marine Le Pen reconnaît le référendum organisée en Crimée en 2014 pic.twitter.com/GR0Jca7Oys — BFMTV (@BFMTV) May 24, 2023

Ле Пен також заявила, що сама була в Криму – що є порушенням українського законодавства, де "бачила багатьох людей і змогла побачити, що він (Крим – ред.) справді відчував себе набагато глибше прив'язаним до Росії, ніж до України".

Лідерка "Національного об'єднання" послідовно підтримувала протиправну анексію частини території України, однак у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, раптом заявила, що Москва "порушила український суверенітет".

Достеменно невідомо, чи заборонили Ле Пен в'їзд в Україну через відвідування Криму. Цей крок обговорювався на початку 2017 року, але тоді в СБУ повідомили, що "за результатами оцінки всієї інформації і думок відомств" заборону вирішили не застосовувати.