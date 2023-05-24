В Вильнюсе застройщика оштрафовали на 141 тысячу евро за спиленный вековой дуб

Мэрия Вильнюса вынесла решение о штрафе в сумме 141 тысяча евро для застройщика, спилившего вековой дуб в центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что по подсчетам муниципалитета стоимость восстановления зеленых насаждений обойдется именно в такую сумму.

"Уведомление о штрафе передано владельцу участка, застройщику, надеемся, штраф быстро заплатят. Это покажет, хотя бы минимально, их сожаление о содеянном, но на самом деле, их коммуникация заставляет сомневаться в этом", – сказал Бенкунскас.

"Утверждать, будто детальный план дает им право на спиливание дерева – полный абсурд, поскольку, во-первых, по закону не детальный план дает такое право, нужно отдельное разрешение. Им такое разрешение не выдавалось, не было никаких надежд на то, что его выдали бы, это манипуляции и попытки выкрутиться из ситуации", – сказал мэр.

Столетний дуб в центре литовской столицы был спилен 20 мая. Вильнюсская прокуратура получила заявление мэра в связи с незаконным спиливанием дуба в городе и начала расследование по статье "самоуправство".

Мэр заявил, что аргументы застройщика не выдерживают никакой критики, муниципалитет стоит на своем – было совершено преступление. "Ведь это простая труба, при желании ее без больших инвестиций можно было бы переместить. Поэтому эти публичные аргументы застройщика не выдерживают никакой критики, мы считаем, что было совершено преступление, перешагнули черту", – сказал глава города.