У Вільнюсі забудовника оштрафували на 141 тисячу євро за спиляний віковий дуб

Мерія Вільнюса винесла рішення про штраф у сумі 141 тисяча євро для забудовника, який спиляв віковий дуб у центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас сказав, що за підрахунками муніципалітету вартість відновлення зелених насаджень обійдеться саме в таку суму.

"Повідомлення про штраф передано власнику ділянки, забудовнику, сподіваємося, штраф швидко заплатять. Це покаже, хоча б мінімально, їхній жаль про скоєне, але насправді, їхня комунікація змушує сумніватися в цьому", – сказав Бенкунскас.

"Стверджувати, ніби детальний план дає їм право на спилювання дерева – повний абсурд, оскільки, по-перше, за законом не детальний план дає таке право, потрібен окремий дозвіл. Їм такий дозвіл не видавали, не було жодних надій на те, що його видали б, це маніпуляції і спроби викрутитися із ситуації", – сказав мер.

Столітній дуб у центрі литовської столиці було спиляно 20 травня. Вільнюська прокуратура отримала заяву мера у зв'язку з незаконним спилюванням дуба в місті і почала розслідування за статтею "самоуправство".

Мер заявив, що аргументи забудовника не витримують жодної критики, муніципалітет стоїть на своєму – було скоєно злочин. "Адже це проста труба, за бажання її без великих інвестицій можна було б перемістити. Тому ці публічні аргументи забудовника не витримують жодної критики, ми вважаємо, що було скоєно злочин, переступили межу", – сказав очільник міста.