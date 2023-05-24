Бундесвер получит 18 Leopard 2 новой версии в обмен на переданные Украине

Бюджетный комитет немецкого Бундестага в среду одобрил предоставление 525 миллионов евро на закупку 18 танков Leopard 2 современной версии A8 для замены переданной Украине технике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

От Германии Украина получит Leopard 2 А6 – более старой версии, чем ту, которую будет иметь Бундесвер.

Спикер Социал-демократической партии Германии по бюджетным вопросам Карстен Кляйн заявил, что решение является "важным кирпичиком в укреплении обороноспособности Вооруженных сил" ФРГ.

Кроме того, Федеральный совет Швейцарии в среду поддержал предложение вывести из эксплуатации 25 танков Leopard 2, которые после этого могут быть переданы Германии для пополнения запасов после помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что в бюджетном комитете Бундестага одобрили закупку для немецкой армии 50 боевых машин пехоты Puma.