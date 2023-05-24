Бундесвер отримає 18 Leopard 2 нової версії в обмін на передані Україні

Бюджетний комітет німецького Бундестагу в середу схвалив надання 525 мільйонів євро на закупівлю 18 танків Leopard 2 cучасної версії A8 для заміни переданої Україні техніці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Від Німеччини Україна отримає Leopard 2 А6 – старішої версії, ніж ту, яку матиме Бундесвер.

Спікер Соціал-демократичної партії Німеччини з бюджетних питань Карстен Кляйн заявив, що рішення є "важливою цеглиною у зміцненні обороноздатності Збройних сил" ФРН.

Крім того, Федеральна рада Швейцарії в середу підтримала пропозицію вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2, які після цього можуть бути передані Німеччині для поповнення запасів після допомоги Києву.

Раніше повідомлялося, що у бюджетному комітеті Бундестагу схвалили закупівлю для німецької армії 50 бойових машин піхоти Puma.