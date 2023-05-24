Партия президента Молдовы хочет отменить "День победы" 9 мая

Депутаты от молдавской партии власти "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировали в парламенте законопроект о переименовании Дня победы 9 мая на День памяти, который предлагают отмечать 8 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно проекту закона, депутаты от PAS предлагают переименовать День победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. При этом памятные мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, будут проходить 8 мая.

Авторы инициативы считают, что это необходимо, чтобы перейти к "интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе".

В то же время авторы проекта отмечают, что он не ставит целью гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза.

Инициативу PAS обсудят на заседании парламента уже в четверг, 25 мая.

Напомним, 9 мая в Молдове отметили День победы во Второй мировой войне в Европе. Первые лица страны возложили цветы к мемориалу "Вечность", а оппозиция провела многотысячные шествия. В Кишиневе, Бельцах и Комрате некоторые политики и обычные люди надели "георгиевские ленты", запрещенные в Молдове как символ военной агрессии России в Украине.

В итоге в Молдове за использование "георгиевской ленты" 103 человека получат штраф.