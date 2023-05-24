Партія президентки Молдови хоче скасувати "День перемоги" 9 травня

Депутати від молдовської партії влади "Дія і солідарність" (PAS) зареєстрували в парламенті законопроєкт про перейменування Дня перемоги 9 травня на День пам'яті, який пропонують відзначати 8 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно з проєктом закону, депутати від PAS пропонують перейменувати День перемоги на День пам'яті та примирення в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. При цьому пам'ятні заходи в Молдові, як і в країнах Європи, відбуватимуться 8 травня.

Автори ініціативи вважають, що це необхідно, аби перейти до "інтерпретації та сприйняття без супутньої ідеології деяких історичних подій, пов'язаних із Другою світовою війною, у молдавському суспільстві".

Водночас автори проєкту зазначають, що він не ставить за мету гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.

Ініціативу PAS обговорять на засіданні парламенту вже в четвер, 25 травня.

Нагадаємо, 9 травня у Молдові відзначили День перемоги у Другій світовій війні в Європі. Перші особи країни поклали квіти до меморіалу "Вічність", а опозиція провела багатотисячні ходи. У Кишиневі, Бельцях та Комраті деякі політики та звичайні люди одягли "георгіївські стрічки", заборонені у Молдові як символ військової агресії Росії в Україні.

У підсумку в Молдові за використання "георгіївської стрічки" 103 людей отримають штраф.