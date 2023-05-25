Парламент Молдовы одобрил резолюцию Национального собрания за евроинтеграцию

Резолюцию о европейской интеграции Молдовы, принятую на Национальном собрании "Европейская Молдова" 21 мая в Кишиневе, в четверг утвердил парламент страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За утверждение резолюции проголосовали 54 депутата партии власти "Действие и солидарность", а также Гаик Вартанян, который покинул фракцию блока коммунистов и социалистов и объявил себя независимым депутатом.

В постановлении об утверждении резолюции указано, что парламент Молдовы полностью поддерживает резолюцию, принятую на Национальном собрании, а европейская интеграция провозглашается приоритетом страны.

"Евроинтеграция в интересах абсолютно каждого жителя Молдовы. Независимо от наших политических взглядов, когда мы посещаем европейские страны, мы видим, какой там высокий уровень жизни", – заявил во время дебатов в парламенте вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.

Напомним, 21 мая в центре Кишинева состоялось Национальное собрание "Европейская Молдова", объявленное президентом страны Майей Санду. По данным правоохранителей, в нем приняли участие до 80 тысяч человек.

Участники собрания приняли резолюцию в поддержку европейской интеграции Молдовы. В ней отмечается, что Молдова стремится стать полноправной частью Евросоюза, который может гарантировать стабильность и позволит реализовать свой потенциал.

Участники собрания также призвали все политические силы поддержать европейский курс страны. Для этого, по мнению митингующих, необходимо прописать в Конституции Молдовы ее цель вступить в ЕС, обеспечить скорейшее начало переговоров о вступлении в союз и поддержать укрепление госструктур для достижения этой цели.

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