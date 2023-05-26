В Раде предлагают официально использовать в Украине историческое название Грузии Сакартвело

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об использовании в Украине исторического названия Грузии Сакартвело.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт ВР.

"Ввести использование в Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузия. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть – картвелами", – говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке сказано, что уже почти 15 лет официальный Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия Грузия, которое считается русифицированным, а само наименование – российским. Поэтому грузины просят использовать историческое название их страны – Сакартвело.

"Стоит отметить, что название Грузия используют в мире около 20-ти стран, в том числе Украина. Большинство из этих стран, это – страны постсоветского пространства или те, которые испытывали значительное советское влияние. Грузией это государство именуют в России, Грузия – это имперское название, а тот же перевод Georgia – результат перевода с русского", – говорится в пояснительной записке.

От названия Грузия в официальных документах уже отказались Литва, Израиль, Южная Корея, Япония, пояснили инициаторы постановления. "Большинство из них стали использовать латинское название Georgia, но стоит отметить, что единственная из этого перечня стран – Литовская Республика, член Европейского Союза и НАТО, с 2021 года как раз использует название Сакартвело", – говорится в пояснительной записке.

"Отношения Украины с Грузией глубокие и многогранные, однако одним из шагов дополнительного сближения со стороны Украины может быть, официальное использование исторического названия Грузии – Сакартвело", – добавили инициаторы постановления.

Напомним, Литва в конце декабря 2020 года официально узаконила название Сакартвело.

Правительство Грузии утвердило название Литвы в грузинском языке – Летува – еще в 2018 году.