Глава ВВС Британии: Россия будет представлять опасность для НАТО после поражения в Украине

Россия будет "мстительной", если проиграет войну в Украине, и представляет прямую угрозу для Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон в интервью The Telegraph.

Уигстон считает, что российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и что это то, "на чем мы должны сосредоточить свое внимание".

Он предупредил, что угроза сохранится или даже усилится, если российский президент Владимир Путин будет отстранен от власти.

"Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как она и должна сделать, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения вреда нам – это воздушные атаки, ракетные атаки и подводные атаки", – сказал он.

Напомним, около 20 украинских пилотов начнут первый этап обучения на истребителях F-16 в Великобритании.

Ранее Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.