Россия решила выслать из страны сотни немецких госслужащих - СМИ

Сотни немецких государственных служащих вынуждены будут покинуть Россию из-за решения Москвы сократить число сотрудников немецких учреждений в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, в определенной степени это касается дипломатов, но прежде всего работников сферы образования и культуры, таких как учителя немецкой школы в Москве и сотрудники Института Гете.

Согласно предварительной информации, должно остаться около 350 человек.

Министерство иностранных дел Германии ссылается на решение, принятое российским МИДом в апреле. Оно предусматривает введение верхней границы численности персонала дипломатических представительств и немецких посреднических организаций в России.

"Эта граница, установленная Россией с начала июня, требует серьезного сокращения во всех сферах нашего присутствия в России", – сообщили в немецком МИДе.

Москва приняла свое решение, вероятно, в ответ на попытки правительства Германии избавиться от сотрудников российских спецслужб, замаскированных под дипломатов. Когда в апреле Германию покинуло двузначное число сотрудников, российский МИД заявил о "враждебных действиях Берлина" – и объявил о последствиях.

По словам МИД Германии, нельзя исключать и возможную реакцию Берлина: "Что касается верхнего предела российского присутствия в Германии, федеральное правительство будет следить за тем, чтобы на практике был достигнут реальный баланс".

Напомним, Министерство иностранных дел Германии приостановило дорогой проект капитального ремонта резиденции своего посла в Москве из-за войны в Украине.