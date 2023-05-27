Росія вирішила вислати з країни сотні німецьких держслужбовців - ЗМІ
Сотні німецьких державних службовців змушені будуть покинути Росію через рішення Москви скоротити кількість співробітників німецьких установ у країні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Sueddeutsche Zeitung.
За даними видання, певною мірою це стосується дипломатів, але насамперед працівників сфери освіти та культури, таких як вчителі німецької школи в Москві і співробітники Інституту Гете.
Згідно з попередньою інформацією, має залишитися близько 350 осіб.
Міністерство закордонних справ Німеччини посилається на рішення, ухвалене російським МЗС у квітні. Воно передбачає введення верхньої межі чисельності персоналу дипломатичних представництв і німецьких посередницьких організацій у Росії.
"Ця межа, встановлена Росією з початку червня, вимагає серйозного скорочення у всіх сферах нашої присутності в Росії", – повідомили в німецькому МЗС.
Москва ухвалила своє рішення, ймовірно, у відповідь на спроби уряду Німеччини позбутися співробітників російських спецслужб, замаскованих під дипломатів. Коли у квітні Німеччину покинула двозначна кількість співробітників, російське МЗС заявило про "ворожі дії Берліна" – і оголосило про наслідки.
За словами МЗС Німеччини, не можна виключати і можливу реакцію Берліна: "Що стосується верхньої межі російської присутності в Німеччині, федеральний уряд стежитиме за тим, щоб на практиці було досягнуто реального балансу".
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини призупинило дорогий проєкт капітального ремонту резиденції свого посла у Москві через війну в Україні.