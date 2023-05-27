Посол Украины в Германии показал системы IRIS-T, которые отправят Украине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал системы противовоздушной обор

🇩🇪 Iris-T Flugabwehrsystem von #DiehlDefence wird von den Ukrainern „Iriska“ (Irischen) genannt. Es hat schon mehrere Ukrainischen Leben gerettet. Heute in Überlingen am Bodensee weitere Verträge unterzeichnet. Und diese Iris-T SLM/SLS units/launchers/Flugkörper bald in der 🇺🇦! pic.twitter.com/vPYRMQ8vjE — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 26, 2023

оны IRIS-T, которые Берлин передаст Киеву.

Фото украинский дипломат опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в городе Юберлинген на Боденском озере были подписаны дополнительные контракты на поставки IRIS-T.

"А эти блоки/пусковые установки/ракеты Iris-T SLM/SLS вскоре в Украине", – добавил Макеев.

Напомним, 13 мая Министерство обороны Германии официально объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 млрд евро, что является крупнейшим пакетом с момента вторжения России.

Пакет помощи среди прочего содержит 18 колесных гаубиц, артиллерийские боеприпасы, управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны, 4 зенитные ракетные установки IRIS-T SLM для противовоздушной обороны и 12 пусковых установок IRIS-T SLS.

Пакет также включает 30 основных боевых танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder, более 100 боевых бронированных машин и более 200 разведывательных беспилотников.