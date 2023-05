Посол України в Німеччині показав системи IRIS-T, які відправлять Україні

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав системи протиповітряної оборони IRIS-T, які Берлін передасть Києву.

Фото український дипломат опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що у місті Юберлінген на Боденському озері було підписано додаткові контракти на поставки IRIS-T.

"А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні", – додав Макеєв.

🇩🇪 Iris-T Flugabwehrsystem von #DiehlDefence wird von den Ukrainern „Iriska“ (Irischen) genannt. Es hat schon mehrere Ukrainischen Leben gerettet. Heute in Überlingen am Bodensee weitere Verträge unterzeichnet. Und diese Iris-T SLM/SLS units/launchers/Flugkörper bald in der 🇺🇦! pic.twitter.com/vPYRMQ8vjE