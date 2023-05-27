Посол України в Німеччині показав системи IRIS-T, які відправлять Україні

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав системи протиповітряної оборони IRIS-T, які Берлін передасть Києву.

Фото український дипломат опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що у місті Юберлінген на Боденському озері було підписано додаткові контракти на поставки IRIS-T.

"А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні", – додав Макеєв.

🇩🇪 Iris-T Flugabwehrsystem von #DiehlDefence wird von den Ukrainern „Iriska“ (Irischen) genannt. Es hat schon mehrere Ukrainischen Leben gerettet. Heute in Überlingen am Bodensee weitere Verträge unterzeichnet. Und diese Iris-T SLM/SLS units/launchers/Flugkörper bald in der 🇺🇦! pic.twitter.com/vPYRMQ8vjE — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 26, 2023

Нагадаємо, 13 травня Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.

Пакет допомоги серед іншого містить 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем протиповітряної оборони, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони і 12 пускових установок IRIS-T SLS.

Пакет також включає 30 основних бойових танків Leopard 1A5 і 20 бойових машин піхоти Marder, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників.