Президент Сербии после стрельбы в школе предлагает мораторий на оружие и ответственность с 12 лет

Сербский президент Александар Вучич в среду объявил, что подаст правительству страны предложения для усиления контроля за оборотом оружия после стрельбы в школе, в результате которой погибли восемь учеников и охранник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Среди мер, которые объявил Вучич, – двухлетний мораторий на владение и ношение оружия, пересмотр всех выданных разрешений на владение оружием, а также снижение минимального возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет.

Сербский президент также будет предлагать правительству регламентировать хранение оружия отдельно от патронов, ограничить доступ к стрелковым полигонам в Сербии для несовершеннолетних, что уже запрещено законом, и ввести наказание для всех, кто допускает использование несовершеннолетними стрелкового оружия.

Вучич еще упомянул ограничение трансляции по телевидению программ, которые "подчеркивают насилие", создание групп поддержки для подростков и введение обязательных проверок на наркотики в школах в течение полугода.

"Это мои предложения, именно вы (правительство – ред.) принимаете окончательное решение, в конце концов, родители будут мне благодарны, потому что мы сможем среагировать вовремя", – заявил президент Сербии.

Как сообщалось, в среду утром семиклассник в Белграде совершил несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы. По данным МВД Сербии, в результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник.

Парня задержали после нападения у него нашли два пистолета, которые были зарегистрированы на отца. Власти утверждают, что он готовил нападение в течение длительного времени: у подростка нашли собственноручно нарисованный план школы и список детей, которых он хотел убить.