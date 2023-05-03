Президент Сербії після стрілянини в школі пропонує мораторій на зброю та відповідальність із 12 років

Сербський президент Александар Вучич у середу оголосив, що подасть уряду країни пропозиції для посилення контролю за обігом зброї після стрілянини у школі, в результаті якої загинули восьмеро учнів і охоронець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Серед заходів, які оголосив Вучич, – дворічний мораторій на володіння й носіння зброї, перегляд усіх виданих дозволів на володіння зброєю, а також зниження мінімального віку кримінальної відповідальності з 14 до 12 років.

Сербський президент також пропонуватиме уряду регламентувати зберігання зброї окремо від патронів, обмежити доступ до стрілецьких полігонів у Сербії для неповнолітніх, що вже заборонене законом, та запровадити покарання для всіх, хто допускає використання неповнолітніми стрілецької зброї.

Вучич ще згадав обмеження трансляції по телебаченню програм, які "наголошують на насильстві", створення груп підтримки для підлітків і запровадження обов’язкових перевірок на наркотики у школах протягом пів року.

"Це мої пропозиції, саме ви (уряд – ред.) ухвалюєте остаточне рішення, зрештою, батьки будуть мені вдячні, бо ми зможемо зреагувати вчасно", – заявив президент Сербії.

Як повідомлялося, в середу вранці семикласник у Белграді здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи. За даними МВС Сербії, внаслідок стрілянини загинули вісім школярів і охоронець.

Хлопця затримали після нападу в нього знайшли два пістолети, які були зареєстровані на батька. Влада стверджує, що він готував напад протягом тривалого часу: в підлітка знайшли власноруч намальований план школи і список дітей, яких він хотів убити.