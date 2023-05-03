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Президент Сербії після стрілянини в школі пропонує мораторій на зброю та відповідальність із 12 років

Середа, 3 травня 2023, 21:20

Сербський президент Александар Вучич у середу оголосив, що подасть уряду країни пропозиції для посилення контролю за обігом зброї після стрілянини у школі, в результаті якої загинули восьмеро учнів і охоронець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Серед заходів, які оголосив Вучич, – дворічний мораторій на володіння й носіння зброї, перегляд усіх виданих дозволів на володіння зброєю, а також зниження мінімального віку кримінальної відповідальності з 14 до 12 років.

Сербський президент також пропонуватиме уряду регламентувати зберігання зброї окремо від патронів, обмежити доступ до стрілецьких полігонів у Сербії для неповнолітніх, що вже заборонене законом, та запровадити покарання для всіх, хто допускає використання неповнолітніми стрілецької зброї.

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Вучич ще згадав обмеження трансляції по телебаченню програм, які "наголошують на насильстві", створення груп підтримки для підлітків і запровадження обов’язкових перевірок на наркотики у школах протягом пів року.

"Це мої пропозиції, саме ви (уряд – ред.) ухвалюєте остаточне рішення, зрештою, батьки будуть мені вдячні, бо ми зможемо зреагувати вчасно", – заявив президент Сербії.

Як повідомлялося, в середу вранці семикласник у Белграді здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи. За даними МВС Сербії, внаслідок стрілянини загинули вісім школярів і охоронець.

Хлопця затримали після нападу в нього знайшли два пістолети, які були зареєстровані на батька. Влада стверджує, що він готував напад протягом тривалого часу: в підлітка знайшли власноруч намальований план школи і список дітей, яких він хотів убити.

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