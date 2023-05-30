Генсек НАТО: Признаков "усталости от Украины" на Западе нет

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг считает, что западные государства пока не испытывают "усталости" из-за военной поддержки Украины в ее войне против России.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление Столтенберг сделал во вторник во время мероприятия в Осло, организованном Министерством иностранных дел Норвегии.

По мнению генсека НАТО, поддержка Украины со стороны Запада только усиливается.

"Все внимательно следят за признаками усталости в наших демократиях, в странах НАТО и партнерах относительно нашей способности оказывать поддержку (Украине – ред.). Пока мы этого не видим", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что среди союзников НАТО как в Европе, так и в США все еще существует "сильная межпартийная поддержка", и несмотря на разные взгляды на вопрос поддержки Украины, "политическая воля поддерживать" Киев сохраняется.

Ранее в этом месяце топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что члены Евросоюза продолжат поддержку Украины в войне с Россией вопреки спекуляциям о возможной "усталости".