Генсек НАТО: Ознак "втоми від України" на Заході немає

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що західні держави наразі не відчувають "втоми" через військову підтримку України в її війні проти Росії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, таку заяву Столтенберг зробив у вівторок під час заходу в Осло, організованому Міністерством закордонних справ Норвегії.

На думку генсека НАТО, підтримка України з боку Заходу лише посилюється.

"Усі уважно стежать за ознаками втоми в наших демократіях, в країнах НАТО і партнерах щодо нашої здатності надавати підтримку (Україні – ред.). Поки що ми цього не бачимо", – сказав він.

Столтенберг підкреслив, що серед союзників НАТО як у Європі, так і у США все ще існує "сильна міжпартійна підтримка", і попри різні погляди на питання підтримки України, "політична воля підтримувати" Київ зберігається.

Раніше цього місяця топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель підкреслив, що члени Євросоюзу продовжать підтримку України у війні з Росією всупереч спекуляціям про можливу "втому".