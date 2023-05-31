ЕС и Молдова сообщили о договоренности по свободному роумингу

Лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о договоренности относительно свободного роуминга для мобильных операторов Молдовы.

Об этом она сказала во время своего визита в Молдову накануне саммита Европейского политического сообщества, сообщает из Кишинева корреспондент "Европейской правды".

Руководительница Еврокомиссии не предоставила деталей этого решения, но отметила, что речь идет о договоренностях между мобильными операторами, воплощение которых займет более полугода.

"Сегодня операторы подписали соглашение (по роумингу. – ЕП), которое заработает в следующем году. Доступный роуминг – это хорошо для бизнеса, хорошо для людей, хорошо для связанности (между Молдовой и ЕС)", – заявила она.

Президент Молдовы Майя Санду также сообщила, что речь идет о решении, которое вступит в силу впоследствии, с начала 2024 года.

"Мы парафируем соглашение о свободном роуминге... Для нас важно, чтобы граждане Молдовы, когда путешествуют по Европе, могли общаться дешевле", – сказала она.

Заметим, что для граждан Украины подобная договоренность, достигнутая на уровне операторов, действует с начала весны 2022 года.

На сегодня телекоммуникационные операторы ЕС и Украины предлагают доступные или бесплатные звонки между ЕС и Украиной на добровольной основе в связи с полномасштабным вторжением РФ и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

В начале года эти добровольные меры были продлены на шесть месяцев, и новая договоренность теперь также охватывает звонки на номера фиксированной связи в Украине, а также новые типы операторов.

В феврале Европейская комиссия предложила принять официальное решение о присоединении Украины к роуминговой зоне Европейского Союза. 18 апреля Совет Евросоюза утвердил предложение Европейской комиссии расширить действие мобильного роуминга в ЕС на Украину.