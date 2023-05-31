ЄС і Молдова повідомили про домовленість щодо вільного роумінгу

Лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість щодо вільного роумінгу для мобільних операторів Молдови.

Про це вона сказала під час свого візиту до Молдови напередодні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє з Кишинева кореспондент "Європейської правди".

Очільниця Єврокомісії не надала деталей цього рішення, але наголосила, що йдеться про домовленості між мобільними операторами, втілення яких забере понад пів року.

"Сьогодні оператори підписали угоду (щодо роумінгу. – ЄП), яка запрацює наступного року. Доступніший роумінг – це добре для бізнесу, добре для людей, добре для пов’язаності (між Молдовою і ЄС)", – заявила вона.

Президентка Молдови Мая Санду також повідомила, що йдеться про рішення, яке набуде чинності згодом, з початку 2024 року.

"Ми парафуємо угоду про вільний роумінг... Для нас важливо, щоби громадяни Молдови, коли подорожують по Європі, могли спілкуватися дешевше", – сказала вона.

Зауважимо, що для громадян України подібна домовленість, досягнута на рівні операторів, діє від початку весни 2022 року.

Станом на сьогодні телекомунікаційні оператори ЄС та України пропонують доступні або безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

На початку року ці добровільні заходи були продовжені на шість місяців, і нова домовленість тепер також охоплює дзвінки на номери фіксованого зв'язку в Україні, а також нові типи операторів.

У лютому Європейська комісія запропонувала ухвалити офіційне рішення про приєднання України до роумінгової зони Європейського Союзу. 18 квітня Рада Євросоюзу затвердила пропозицію Європейської комісії розширити дію мобільного роумінгу в ЄС на Україну.