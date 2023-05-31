В Молдове оставили в силе запрет Додону на выезд из страны

В Молдове Высшая судебная палата оставила в силе запрет бывшему президенту Игорю Додону на выезд из страны.

Соответствующее решение было принято на заседании палаты 31 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Судьи отклонили апелляцию адвокатов, которые просили отменить меру пресечения.

Додон не сможет покидать Молдову в течение 60 дней.

Напомним, Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года в связи с так называемым делом про "кулек" – получившим название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "властителя Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Экс-президента уже отпустили из-под домашнего ареста, однако он остается под судебным контролем.

Позже экс-президент Молдовы стал фигурантом еще одного уголовного дела – о получении фиктивной медицинской справки, на основе которой просил выезда в Румынию для лечения сына.

Читайте больше об этом деле: Измена президента: как Молдова дошла до ареста Додона и что это изменит в отношениях с РФ