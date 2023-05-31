У Молдові залишили в силі заборону Додону на виїзд з країни

У Молдові Вища судова палата залишила в силі заборону колишньому президенту Ігорю Додону на виїзд з країни.

Відповідне рішенні було ухвалене на засіданні палати 31 травня, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TV8.

Судді відхилили апеляцію адвокатів, які просили скасувати запобіжний захід.

Додон не зможе залишати Молдову протягом 60 днів.

Нагадаємо, Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року у зв’язку з так званою справою про "кульок" – що отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. Експрезидента вже відпустили з-під домашнього арешту, проте він залишається під судовим контролем.

Пізніше експрезидент Молдови став фігурантом ще однієї кримінальної справи – про отримання фіктивної медичної довідки, на основі якої просив виїзду до Румунії для лікування сина.

Детальніше про переслідування Додона читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ