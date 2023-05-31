Председатель Европарламента: Удары по РФ ничего не меняют - надо поддерживать Украину

Президент Европейского парламента Роберта Мецола считает, что Европейский Союз должен поддерживать Украину, пока Россия не заберет войска с ее территории, и удары по российской территории это не меняют.

Как пишет "Европейская правда", такое мнение Мецола высказала в интервью DW.

По мнению председателя Европарламента, необходимость поддерживать Украину не меняют ни последняя атака дронов на Москву, в которых РФ обвиняет Украину, ни то, что предоставленное Киеву оружие может потенциально применяться и для ударов по территории РФ.

"Я думаю, что любой, кто приводит этот аргумент, забывает о факте, что Россия вторглась в Украину. Это не конфликт между двумя странами. Это одна страна, которая вторглась в другую и забрала часть ее территории. И пока Россия не оставит Украину, мы не собираемся прекращать поддержку Украины", – подчеркнула она.

Мецола также выступила за скорейшее одобрение предложения Европейской комиссии, которое позволит предоставлять Украине больше боеприпасов, и ускоренную процедуру его рассмотрения – без общественных консультаций.

"Я считаю, что мы должны браться за дело тогда, когда к нам поступают предложения (Еврокомиссии. – ред.), как я и делаю, когда еду в разные страны-члены и объясняю, что мы делаем. Мы, скажем, должны были адаптироваться к экстренной ситуации, так же как во время пандемии", – пояснила она.

Напомним, утром 30 мая, по разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя удары дронов в Москве, заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

Соединенные Штаты, которые все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве, не одобряют атаки по российской территории.