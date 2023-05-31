Голова Європарламенту: Удари по РФ нічого не змінюють – треба підтримувати Україну

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола вважає, що Європейський Союз повинен підтримувати Україну, поки Росія не забере війська з її території, й удари по російській території це не змінюють.

Як пише "Європейська правда", таку думку Мецола висловила в інтерв’ю DW.

На думку голови Європарламенту, необхідність підтримувати Україну не змінюють ані остання атака дронів на Москву, в яких РФ звинувачує Україну, ані те, що надана Києву зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території РФ.

"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", – підкреслила вона.

Мецола також виступила за якнайшвидше схвалення пропозиції Європейської комісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів, та пришвидшену процедуру її розгляду – без громадських консультацій.

"Я вважаю, що ми маємо братися за справу тоді, коли до нас надходять пропозиції (Єврокомісії. – ред.), як я й роблю, коли їду в різні країни-члени і пояснюю, що ми робимо. Ми, скажімо, мусили адаптуватися до екстреної ситуації, так само як під час пандемії", – пояснила вона.

Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.

Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Владіміра Путіна.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, коментуючи удари дронів у Москві, заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів".

Сполучені Штати, які все ще збирають дані про удари безпілотників у Москві, не схвалюють атаки по російській території.