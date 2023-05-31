Сенат Чехии поддержал ускорение вступления Украины в НАТО

Чешский сенат в среду одобрил резолюцию о подготовке к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе в июле, в которой, среди прочего, отметил ухудшение ситуации безопасности в Европе и поддержал вступление Украины в НАТО в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно тексту резолюции, Сенат Чехии "выступает за скорейшее обретение Украиной членства в НАТО", поддерживает обучение и поставки оружия и другого военного оборудования Украине в координации с союзниками.

"Мы поддерживаем повышение уровня взаимосовместимости Украины с НАТО в интересах евроатлантической интеграции, а также поддерживаем углубление отношений НАТО с государствами, не являющимися членами Альянса, такими как Молдова", – отмечается в тексте.

Также чешские сенаторы призывают правительство начать на саммите в Вильнюсе дискуссию о четком пути вступления Украины в НАТО и перспективы получения ею гарантий безопасности.

"Мы призываем правительство Чешской Республики углубить интеграцию Украины в структуры и процессы НАТО до формального начала процесса ее вступления в Североатлантический Альянс, и мы призываем правительство добиваться более интенсивной поддержки Украины со стороны стран НАТО", – говорится в документе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил чешский Сенат за принятие резолюции.

"Импульс для осуществления шага к членству Украины на саммите в Вильнюсе продолжает наращиваться, и мы благодарим Милоша Вистрчилу (спикеру Сената Чехии – ред.) и чешских сенаторов за их шаг", – написал он в Twitter.

Как известно, Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе в июле конкретных шагов относительно ее членства в Альянсе. Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите – политический и практический.

Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.