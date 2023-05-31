Россия не будет решать, присоединяться ли Украине к НАТО - глава МИД Норвегии

Страны НАТО не позволят России решать, когда Украина может присоединиться к Альянсу.

Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Анникен Гуйтфельдт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Украина и союзники по НАТО должны решать, когда Украина станет членом НАТО, а не Москва", – отметила она.

Глава норвежского МИД также добавила, что Швеция должна стать полноправным членом НАТО до июльского саммита Альянса.

Нет никаких причин для того, чтобы задерживать Швецию", – сказала министр, добавив, что страна соответствует всем критериям.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО во время полномасштабной войны с Россией.

Также стоит отметить, что в течение следующих нескольких дней министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Осло будут обсуждать повестку дня предстоящего саммита.

До этого для удовлетворения евроатлантических стремлений Киева были выдвинуты разные идеи – от принятия отдельной декларации и предоставления гарантий безопасности по "израильской" модели до создания нового Совета Украина-НАТО.