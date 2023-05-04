В Берлине мужчина серьезно ранил ножом двух учениц начальной школы

Две ученицы начальных классов в возрасте семи и восьми лет получили ранения в результате нападения в школе в берлинском районе Нойкьольн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению пресс-службы полиции, предполагаемый преступник родился в 1984 году. Его задержали на месте преступления на улице Майнцер Штрассе. Пока неизвестно, были ли злоумышленник и жертва родственниками.

Пресс-секретарь полиции подтвердила, что девочки получили ножевые ранения. Расследованием занимается комиссия по расследованию убийств, на месте работает прокуратура.

Состояние одной из девочек является очень тяжелым, другая также получила серьезные ранения. Оба ребенка были доставлены в больницу.

"На данный момент мы предполагаем, что это был одинокий преступник", – заявила пресс-секретарь сенатора по вопросам образования Катарины Гюнтер-Вюнш вечером после визита министра на место преступления. Предположение, что преступление было политически или религиозно мотивированным, не делается.

Преступление произошло во дворе начальной школы, которая принадлежит Евангелической школе Нойкьольна на улице Майнцер Штрассе. Согласно ее собственному заявлению, школа сочетает в себе начальную школу с интегрированной средней школой и гимназией. Школу посещают дети с 1 по 13 класс, которую спонсирует Евангелическая церковь в Берлине-Бранденбурге-Силезии-Верхней Лужице.

Согласно сообщениям, свидетелями преступления стали несколько детей. На месте находятся пасторы, которые присматривают за детьми.

Мэр Берлина Кай Вегнер "шокирован этим невероятным актом". Его мысли "в эти тяжелые часы с двумя ранеными девочками, которым я желаю скорейшего и хорошего выздоровления", – написал он в Твиттере. Вегнер выразил соболезнования родителям, учителям, одноклассникам и друзьям.

Как сообщалось, в среду утром семиклассник в Белграде совершил несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы. По данным МВД Сербии, в результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник.

Парня задержали после нападения у него нашли два пистолета, которые были зарегистрированы на отца. Власти утверждают, что он готовил нападение в течение длительного времени: у подростка нашли собственноручно нарисованный план школы и список детей, которых он хотел убить.