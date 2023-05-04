У Берліні чоловік серйозно поранив ножем двох учениць початкової школи

Двоє учениць початкових класів у віці семи і восьми років отримали поранення в результаті нападу в школі в берлінському районі Нойкьольн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленням пресслужба поліції, ймовірний злочинець народився у 1984 році. Його затримали на місці злочину на вулиці Майнцер Штрассе. Наразі невідомо, чи були зловмисник і жертва родичами.

Прессекретар поліції підтвердила, що дівчата отримали ножові поранення. Розслідуванням займається комісія з розслідування вбивств, на місці працює прокуратура.

Стан однієї з дівчаток є дуже важким, інша також отримала серйозні поранення. Обидві дитини були доставлені до лікарні.

"На даний момент ми припускаємо, що це був самотній злочинець", – заявила речниця сенатора з питань освіти Катаріни Гюнтер-Вюнш ввечері після візиту міністра на місце злочину. Припущення, що злочин був політично чи релігійно мотивованим, не робиться.

Злочин стався на подвір'ї початкової школи, яка належить Євангелічній школі Нойкьольна на вулиці Майнцер Штрассе. Згідно з її власною заявою, школа поєднує в собі початкову школу з інтегрованою середньою школою та гімназією. Школу відвідують діти з 1 по 13 клас, яку спонсорує Євангелічна церква в Берліні-Бранденбурзі-Сілезії-Верхній Лужиці.

Згідно з повідомленнями, свідками злочину стали кілька дітей. На місці перебувають пастори, які доглядають за дітьми.

Мер Берліна Кай Вегнер "шокований цим неймовірним актом". Його думки "в ці важкі години з двома пораненими дівчатами, яким я бажаю швидкого і доброго одужання", – написав він у Твіттері. Вегнер висловив співчуття батькам, вчителям, однокласникам і друзям.

Як повідомлялося, в середу вранці семикласник у Белграді здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи. За даними МВС Сербії, внаслідок стрілянини загинули вісім школярів і охоронець.

Хлопця затримали після нападу в нього знайшли два пістолети, які були зареєстровані на батька. Влада стверджує, що він готував напад протягом тривалого часу: в підлітка знайшли власноруч намальований план школи і список дітей, яких він хотів убити.