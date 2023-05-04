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Лидер партии в Нидерландах проигнорирует визит Зеленского, ибо он прибыл в "неуместный" день

Четверг, 4 мая 2023, 07:39

Каролин ван дер Плас, лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB), не будет присутствовать на выступлении президента Владимира Зеленского в парламенте из-за неудачной даты визита.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила в Twitter.

Ван дер Плас напомнила о Дне памяти. 4 мая в Нидерландах чтят память гражданских лиц и солдат, погибших в стране и в других местах мира во время Второй мировой войны и во время других военных операций.

"4 мая... 1 день в году, когда мы вспоминаем НАШИХ погибших на войне. 1 день. ЭТО должно быть в фокусе 4 мая! А не на Зеленский. То, что этот визит должен состояться именно СЕЙЧАС, я считаю очень неуместным. Поэтому я проинформировала президента Палаты в начале этой недели, что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", – заявила политик.

31 марта украинский лидер уже обращался в нижнюю палату парламента Нидерландов через видеосвязь. Тогда отсутствовал "Форум за демократию", формально из-за того, что партия не согласилась на выступление главы иностранного государства в парламенте.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский после зарубежного визита в Финляндию отправился в Нидерланды.

По данным RTL Nieuws, Зеленский в четверг выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости". Место выступления, вероятно, связано с тем, что в городе расположен Международный уголовный суд, выдавший ордера на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по делам детей.

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Нидерланды