Лидер партии в Нидерландах проигнорирует визит Зеленского, ибо он прибыл в "неуместный" день

Каролин ван дер Плас, лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB), не будет присутствовать на выступлении президента Владимира Зеленского в парламенте из-за неудачной даты визита.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила в Twitter.

Ван дер Плас напомнила о Дне памяти. 4 мая в Нидерландах чтят память гражданских лиц и солдат, погибших в стране и в других местах мира во время Второй мировой войны и во время других военных операций.

"4 мая... 1 день в году, когда мы вспоминаем НАШИХ погибших на войне. 1 день. ЭТО должно быть в фокусе 4 мая! А не на Зеленский. То, что этот визит должен состояться именно СЕЙЧАС, я считаю очень неуместным. Поэтому я проинформировала президента Палаты в начале этой недели, что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", – заявила политик.

4 mei… 1 dag p/j dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. 1 dag. DAT moet op #4mei centraal staan! Niet Zelensky. Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst. Heb Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat ik niet bij ontmoeting met Zelensky zal zijn pic.twitter.com/jdNQqeMBct — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 3, 2023

31 марта украинский лидер уже обращался в нижнюю палату парламента Нидерландов через видеосвязь. Тогда отсутствовал "Форум за демократию", формально из-за того, что партия не согласилась на выступление главы иностранного государства в парламенте.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский после зарубежного визита в Финляндию отправился в Нидерланды.

По данным RTL Nieuws, Зеленский в четверг выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости". Место выступления, вероятно, связано с тем, что в городе расположен Международный уголовный суд, выдавший ордера на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по делам детей.