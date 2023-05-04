Лідерка однієї з партій в Нідерландах проігнорує візит Зеленського, бо він прибув у "недоречний" день

Каролін ван дер Плас, лідерка нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB), не буде присутня на виступі президента Володимира Зеленського у парламенті через невдалу дату візиту.

Про це, як пише "Європейська правда", вона повідомила у Twitter.

Ван дер Плас нагадала про День пам’яті. 4 травня у Нідерландах вшановують пам’ять цивільних осіб і солдатів, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни та під час інших військових операцій.

"4 травня... 1 день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ загиблих на війні. 1 день. ЦЕ має бути у фокусі 4 травня! А не на Зеленський. Те, що цей візит має відбутися саме ЗАРАЗ, я вважаю дуже недоречним. Тому я поінформувала президента Палати на початку цього тижня, що не буду присутня на зустрічі із Зеленським" – заявила політикиня.

4 mei… 1 dag p/j dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. 1 dag. DAT moet op #4mei centraal staan! Niet Zelensky. Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst. Heb Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat ik niet bij ontmoeting met Zelensky zal zijn pic.twitter.com/jdNQqeMBct — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 3, 2023

31 березня український лідер вже звертався до нижньої палати парламенту Нідерландів через відеозв'язок. Тоді був відсутній "Форум за демократію", формально через те, що партія не погодилася на виступ глави іноземної держави у парламенті.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський після закордонного візиту до Фінляндії вирушив у Нідерланди.

За даними RTL Nieuws, Зеленський у четвер виступить у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості". Місце виступу, ймовірно, пов'язане з тим, що в місті розташований Міжнародний кримінальний суд, що видав ордери на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої у справах дітей.