В Будапеште полиция применила слезоточивый газ против несовершеннолетних митингующих

Полиция применила слезоточивый газ против подростков, участвовавших в многолюдном митинге в Будапеште против нового закона, поддержанного правительством, который отменит статус государственных служащих для учителей и значительно увеличит их рабочую нагрузку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.hu.

Ученики протестовали против закона о статусе госслужащих для учителей, а затем сотнями прошли маршем к офису Виктора Орбана.

После столкновения с полицией они снесли элементы строительной площадки рядом неподалеку. Началась потасовка с полицией, которая применила против молодых людей большое количество слезоточивого газа.

Участники акции обещают продолжать протесты. Сообщается, что во время столкновений протестующие придумали новый лозунг для скандирования: "У Виктора член очень маленький, он увеличивает его резиновой палкой".

Как сообщалось, почти 5 тысяч учителей уже заявили, что уйдут из профессии, если так называемый "Закон о статусе" вступит в силу. Впрочем, правительство премьер-министра Виктора Орбана продолжает реформу, которая лишит учителей некоторых гарантий занятости.