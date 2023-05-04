У Будапешті поліція застосувала сльозогінний газ проти неповнолітніх мітингарів

Поліція застосувала сльозогінний газ проти підлітків, які брали участь у велелюдному мітингу в Будапешті проти нового закону, підтриманого урядом, який скасує статус державних службовців для вчителів та значно збільшить їхнє робоче навантаження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.hu.

Учні протестували проти закону про статус держслужбовців для вчителів, а потім сотнями пройшли маршем до офісу Віктора Орбана.

Після сутички з поліцією вони знесли елементи будівельного майданчика поруч неподалік. Почалася штовханина з поліцією, яка застосувала проти молодих людей велику кількість сльозогінного газу.

Учасники акції обіцяють продовжувати протести. Повідомляється, що під час сутичок протестувальники вигадали нове гасло для скандування: "У Віктора член дуже маленький, він збільшує його гумовою палицею".

Як повідомлялося, майже 5 тисяч вчителів уже заявили, що підуть з професії, якщо так званий "Закон про статус" набуде чинності. Утім, уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана продовжує реформу, що позбавить вчителів деяких гарантій зайнятості.