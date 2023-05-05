Жителей Кишинева предупредили о новых учениях с Black Hawk перед саммитом европейских лидеров

Полиция Молдовы предупредила жителей Кишинева и пригородов о новой серии учений, во время которых силовики готовятся принимать саммит Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В столице Молдовы и пригородах в ночь на 5 мая и в течение пятницы могут видеть тренировки сотрудников правоохранителей, спецназа Fulger и отряда быстрого реагирования из Польши, которые в том числе привлекут вертолет Black Hawk.

Ночью силовики отработают задачи с использованием приборов ночного видения.

Вертолет над Кишиневом можно будет увидеть днем 5 мая.

Правоохранители отметили, что в течение месяца будет еще несколько таких тренировок, и это нормальная практика для стран, которые организуют важные крупные события, где требуются самые высокие меры безопасности.

Первые учения силовиков с участием польского отряда с Black Hawk состоялись 2 мая. Также из-за проведения саммита Молдова будет закрывать свое воздушное пространство.

Как известно, второй саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в Кишиневе. В нем примут участие около 50 официальных делегаций, в состав которых войдут главы европейских государств, главы правительств и высокопоставленные чиновники ЕС.

Европейское политическое сообщество – инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, поддержанная ЕС. По замыслу, эта площадка сотрудничества не является альтернативой расширению ЕС. Первый саммит состоялся в Праге 6-7 октября прошлого года.

Об итогах первого саммита сообщества читайте в статье: Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и за ее пределами